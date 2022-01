Lundi matin, la chaîne de jeux Game Mania a été la victime d'une attaque au rançongiciel (ransomware). Lors de l'attaque, qui n'a été révélée que jeudi soir, les auteurs ont mis la main sur diverses données. Mais les mots de passe et les données de paiement n'ont pas été compromis, selon la chaîne.

Dans un mailing adressé à ses clients, Game Mania révèle avoir fait l'objet d'une attaque au rançongiciel le lundi 10 janvier aux environs de trois heures du matin. Les agresseurs ont ainsi eu accès à un serveur sur lequel se trouvaient diverses informations professionnelles, dont des données de personnes. Selon Game Mania, il s'agit de données générales telles que des noms, adresses civiles, adresses e-mail et numéros de téléphone. Des renseignements plus sensibles, comme des mots de passe et des données de paiement, sont restés hors d'atteinte.

Tout simplement opérationnels

Selon la chaîne de jeux, la fuite de données n'a pas provoqué de problèmes au niveau des activités de l'entreprise: tant les magasins physiques que le webshop sont tout simplement opérationnels.

Même si les clients ne courent aucun danger direct en raison de la fuite de données, Game Mania prévient quand même que les hackers pourraient revendre leurs données personnelles. 'Il y aurait alors un risque que des cybercriminels prennent contact avec vous par mail ou SMS pour vous demander de l'argent ou pour modifier votre mot de passe', peut-on lire dans le mailing.

L'entreprise conseille aux clients de surtout ne pas réagir à ce genre de requêtes et de transférer les messages suspects à suspect@safeonweb.be. Game Mania présente ses excuses pour cette fuite de données et a demandé à un expert en sécurité externe d'examiner la situation. On ignore si la chaîne de jeux a versé une rançon aux pirates, afin de déverrouiller les ordinateurs pris en otage.

