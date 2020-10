Google change l'appellation de G Suite, son logiciel bureautique dans le nuage, qui devient Google Workspace. De nouvelles fonctions font également leur apparition.

Google Workspace porte les messages, réunions, documents et autres tâches dans le nuage. Ce qui est nouveau notamment, c'est que l'utilisateur pourra désormais visionner des aperçus de documents, feuilles et diapos (slides).Il sera possible aussi de créer un document dynamique dans un environnement de clavardage, avec une combinaison de documents ou de diapos. Cela fait un peu penser à Google Wave (aujourd'hui disparu) ou à Fluid, une structure de Microsoft for Office.Enfin, notons aussi la fonctionnalité Meet Picture-in-picture, par laquelle l'utilisateur peut dialoguer avec des contacts, tout en collaborant à un document.