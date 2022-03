La firme de sécurité G Data CyberDefense introduit une nouvelle solution Virtual Private Network. Avec G Data VPN, les utilisateurs pourront mettre en oeuvre une connexion réseau cryptée et sécurisée. Voilà qui devrait compliquer la vie de tiers désireux de suivre les activités en ligne et de voler des données.

Selon G Data, l'appli offre un trafic de données cryptées illimité sur un maximum de dix appareils Windows, Android et iOS. Quasiment deux mille serveurs VPN à grande vitesse sur plus de 75 sites dans le monde garantissent le plus grand anonymat possible et une sécurité maximale lors de la visite de sites web, selon la firme de sécurité. De plus, G Data VPN permet aussi de contourner les géo-blocus, ce qui s'avère utile pour empêcher les limites géographiques en ligne.

Couche de protection supplémentaire

'Les données privées sont non seulement intéressantes pour les cybercriminels, mais aussi pour les puissantes firmes internet, services de renseignements ou autres autorités', affirme Eddy Willems, évangéliste en sécurité au sein de l'entreprise. 'Avec notre nouvelle solution VPN, nous proposons une couche de protection supplémentaire pour la confidentialité de l'utilisateur. Via une connexion cryptée, l'appli masque les adresses IP, et tous les flux de données entrants et sortants sont protégés contre le visionnement.'

G Data VPN offre un an de protection sur un maximum de dix appareils. L'appli est temporairement disponible au prix de lancement de 39,95 euros.

