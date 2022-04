Fujitsu a annoncé sa nouvelle gamme de services Computing as a Service (CaaS). L'entreprise entend ainsi accélérer la transformation numérique et offrir aux clients du monde entier l'accès aux technologies IR sophistiquées via le nuage commercial.

Le nouveau service comprendra des ressources IT à haute valeur comme la technologie Digital Annealer à base quantique de Fujitsu et le fondement technique du superordinateur le plus rapide au monde Fugaku. De plus, de nouvelles applications logicielles seront à même de résoudre les problèmes des utilisateurs en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine.

C'est en octobre prochain que Fujitsu commencera à fournir ces nouveaux services. D'abord sur le marché japonais. Suivra ensuite un déploiement mondial en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et du Sud.

Le fabricant accepte à partir de cette semaine les pré-commandes du Fujitsu Cloud Service HPC proposant une capacité de calcul comparable à celle du superordinateur PRIMEHPC FX1000. Ce malabar héberge le même CPU que le superordinateur Fugaku susmentionné. Dans les prochains mois, Fujitsu ajoutera des services à la technologie Digital Annealer, ainsi que des 'AI-cloudservices' en vue de renforcer encore sa gamme de services.

