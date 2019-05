Fuite possible de données de 190.000 utilisateurs de Docker Hub

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

Docker Hub, l'une des plus importantes plates-formes de conteneurs logiciels, signale qu'en raison d'un piratage, les données de 190.000 utilisateurs auraient pu prendre la clé des champs. Il s'agirait de noms d'utilisateur, de mots de passe et de jetons d'accès à Github et Bitbucket.

Docker