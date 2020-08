Fuite possible de 235 millions de profils de médias sociaux

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Quasiment 235 millions de profils d'Instagram, TikTok et YouTube ont fuité d'une base de données non protégée par un mot de passe. Cette base contient des données telles des noms, infos de contact, photos et chiffres de suiveurs.