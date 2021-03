Aux Pays-Bas, Il est possible que les données personnelles de 18.000 citoyens possédant un diplôme étranger aient fuité, selon la ministre de l'enseignement Ingrid van Engelshoven. Elle ne peut exclure le fait que ces données puissent être abusées, même si rien ne le démontre à ce jour.

Les étrangers qui cherchent un emploi aux Pays-Bas, peuvent obtenir de l'organisme Nuffic une évaluation de leur diplôme sur le marché du travail. Le système de demande utilisé par Nuffic a été testé par quelque soixante développeurs de logiciels en Serbie. Ce pays ne fait pas partie de l'Union européenne, ce qui fait que des règles de confidentialité assez strictes y sont appliquées pour les données. Mais un programme destiné à rendre les données anonymes, n'y a pas fonctionné, sans qu'on sache pourquoi jusqu'à présent.

Abus possible

La fuite fut découverte le 9 février. Il est apparu alors que les données pouvaient être visionnées par les développeurs depuis le 11 août de l'année dernière déjà. Entre-temps, toutes les données personnelles ont été effacées de l'environnement de test. Les victimes de la fuite en seront informées et pourront adresser leurs questions à un helpdesk.

L'enquête à propos d'un abus possible est encore en cours, et la fuite a été signalée à l'Autoriteit Persoonsgegevens.

