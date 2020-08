Quelque 20 Go de données sensibles du fondeur de puces Intel sont apparus en ligne. Parmi ces documents, on trouve le code-source de ses processeurs.

La fuite a été révélée par Tilllie Kottman sur Twitter, et les documents peuvent être téléchargés via divers BitTorrents. Kottman a déjà publié les codes-sources de plusieurs entreprises et a été en contact avec le hacker. Il signale notamment que dans le fichier, il y a des outils de déverminage (debugging) et de développement qu'Intel utilise, mais aussi des feuilles de routes, des vidéos de formation et du matériel de marketing, ainsi que des packs de codes-sources et des 'BIOS builds' pour différentes plates-formes. Il s'agit principalement de matériaux nécessaires pour fabriquer du hardware pour les puces et qui sont donc envoyés à l'avance chez les clients et partenaires d'Intel.

They were given to me by an Anonymous Source who breached them earlier this Year, more details about this will be published soon.



An overview of the contents: https://t.co/cYt8Y4j3CQ pic.twitter.com/bqruJF2kNn — Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020

Selon Intel, toutes ces données proviennent de son Resource And Design Center. L'entreprise a entre-temps confirmé qu'il s'agissait de documentation interne. "Nous examinons cette affaire", indique Intel dans un communiqué. Elle pense que quelqu'un ayant accès aux données en question les a téléchargées. Il ne serait donc pas question d'un véritable piratage.

Mais cela est plus ou moins contesté par la source. Kottmann écrit que les données proviennent de quelqu'un qui avait précédemment déjà pénétré par effraction chez Intel et qu'il se pourrait que de nouveaux documents soient révélés ultérieurement. Selon la source, les documents ont été rapatriés d'un serveur mal sécurisé au moyen d'un script python qui expérimente des mots de passe par défaut.

