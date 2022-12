John Carmack, l'un des responsables de la division VR (réalité virtuelle) de Meta Platforms, a démissionné. Il semblait frustré par la stratégie adoptée par l'entreprise en matière de réalité virtuelle.

Voilà ce qu'il a révélé dans sa lettre de démission, où il signale qu'il se sent un peu fatigué de se battre. Meta Platforms est activement occupée à développer Metaverse, un monde virtuel dans lequel les gens peuvent par exemple travailler, jouer ou assister à des concerts. Provisoirement, le projet n'a encore généré aucun revenu.

Meta Platforms a pourtant tout 'ce qu'il faut pour en faire un grand succès, mais manque toutefois d'efficience', affirme Carmack dans sa lettre de démission. Carmack était déjà connu pour être un esprit critique virulent au sein de l'entreprise. Il avait ainsi par exemple déjà montré son désaccord à propos de la manière dont les casques Meta VR étaient traités. Il croyait davantage en un produit plus abordable et plus léger, mais Meta a pourtant lancé le Quest Pro proposé à 1.500 dollars.

Au sein de la division Oculus de Meta, Carmack a travaillé sur plusieurs projets VR pendant quasiment dix ans, même s'il fut précédemment un développeur connu. Il fut co-fondateur de l'éditeur de jeux emblématique id Software et a co-développé le jeu influent Doom.

