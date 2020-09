L'organisation néerlandaise Free a Girl est tombée sur un réseau pédopornographique international sur Facebook. Voilà qui a conduit dans l'état indien d'Asssam à l'arrestation d'un homme qui gérait le réseau par le truchement du site de médias sociaux.

Une enquête sur la Kids Gallery indienne a démontré que cette page Facebook était une porte ouverte à l'abus d'enfants. Des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier ont visité cette page, qui a été entre-temps supprimée par Facebook. La police de l'état d'Assam a appréhendé l'homme qui avait créé la Kids Gallery et a confisqué son téléphone, ses ordinateurs et quelques disques durs.

Recherche proactive

Depuis mars de cette année, Free a Girl, via le Child Protection Research Centre (CPRC) établi à Utrecht, effectue une recherche intensive en matière de pédopornographie en ligne. L'arrestation de ce citoyen indien en est le premier résultat, selon Gideon van Aartsen, directeur de l'organisation.

A l'entendre, le CPRC est la seule organisation au monde à effectuer de la recherche proactive en matière de pédopornographie dans le dark web - une partie d'internet qui ne peut être directement dénichée par les moteurs de recherche. Une autre enquête est du reste en cours à propos d'un réseau pédopornographique néerlandais.

