Foxconn va dorénavant aussi fabriquer ses iPhone les plus chers en Inde

Foxconn, qui fabrique des appareils pour Apple et pour un tas d'autres marques de téléphone, produit aujourd'hui déjà en Inde pour le compte de Xiaomi notamment. A partir de l'année prochaine, l'entreprise y construira aussi la série X de l'iPhone, plus précisément dans l'usine située à Sriperumbudur dans l'état de Tamil Nadu en Inde du Sud.

Selon l'agence de presse Reuters, qui se base sur une source anonyme, l'usine en question sera étendue, ce qui ira de pair avec un investissement de 25 milliards de roupies (311 millions d'euros) et permettra de créer jusqu'à 25.000 emplois.

Pour Apple, ce n'est pas la première fois qu'elle se tourne vers l'Inde. Via son sous-traitant Wistron Corp, l'entreprise fabrique actuellement déjà à Bangalore des iPhone plus abordables, tels les SE et 6S, qui sont en grande partie commercialisés directement sur le marché indien des smartphones en croissance rapide. Ce qui est étonnant, c'est qu'à présent, ce sont les tout nouveaux modèles qui seront produits dans ce pays.

Pour que les choses soient claires, Foxconn et Apple ne quitteront pas la Chine. Selon Reuters, on ne sait pas si le déplacement en Inde signifiera que désormais, il y aura une production moindre en Chine. Mais une chose est sûre, c'est que cette décision intervient suite à la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine. Celle-ci fait en effet en sorte que la production et surtout l'exportation de la Chine vers le marché américain deviennent des opérations sensibles et qui pourraient à l'avenir s'avérer sensiblement plus coûteuses. En déménageant au moins une partie de la production dans un autre pays, ce risque pourra être limité.