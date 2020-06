Le producteur du jeu populaire Fortnite en a supprimé toutes les voitures de police. Les niveaux dans ce jeu de tir du genre cartoon contenaient précédemment un grand nombre de véhicules de patrouille, mais ces derniers sont à présent remplacés par des voitures classiques. Une source a expliqué au Wall Street Journal qu'il ne s'agissait pas d'une décision politique, mais d'une réaction aux sensibilités exacerbées en matière de racisme et de violences policières.

Epic, l'éditeur de Fortnite, n'a lui-même pas encore formulé de réaction officielle à la suppression des voitures de police. Celles-ci n'avaient du reste été ajoutées au jeu que très récemment. Provisoirement, elles ne servaient que d'éléments de décor, mais l'on s'attendait à ce que les joueurs puissent réellement en conduire à l'avenir. On suppose qu'Epic a pris cette décision aussi pour éviter que des joueurs ne se rentrent dedans avec des voitures de police.

Des manifestations sont organisées dans le monde entier contre le racisme et les violences policières à l'encontre tout spécialement des Afro-Américains. D'autres développeurs de jeux y avaient précédemment déjà réagi aussi. C'est ainsi qu'il n'était tout un temps plus possible de jouer en ligne à Grand Theft Auto V.

