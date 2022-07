La société d'investissement Fortino Capital prend une participation de 50 % dans Van Roey ICT Group, un fournisseur de services ICT campinois.

Près de 30 ans après la création de Van Roey Automation, Fortino Capital devient partenaire du prestataire de services. Fortino Capital joint ses forces à celles du fondateur et de la direction de Van Roey ICT Group pour entamer une nouvelle phase de croissance et renforcer sa position sur le marché. Pour Fortino Capital, il s'agit du premier investissement de son Growth Private Equity Fund II. Nos collègues chez ITdaily ont pu découvrir qu'il s'agissait d'une participation de 50 % et c'est bien ce qui a été confirmé à Data News.

Van Roey ICT Group est un fournisseur de services ICT entièrement gérés, spécialisé dans les applications, l'infrastructure cloud, le stockage, les réseaux et la sécurité. Son siège social se trouve à Turnhout, dans le nouveau bâtiment climatiquement neutre "Kempus", mais l'entreprise est aussi implantée à Geel, Anvers et Malines. Elle emploie au total 175 employés qui ont permis de générer ensemble un chiffre d'affaires de 38,7 millions lors de l'exercice 2021, pour plus de 550 clients dans les secteurs public et privé, comme elle le déclare elle-même.

Pat Van Roey, fondateur et PDG de Van Roey ICT Group se réjouit de cette collaboration : "Nous voyons en Fortino le partenaire idéal pour entamer la prochaine phase de notre croissance." Steven De Troyer, associé chez Fortino Capital, ajoute : "Nous sommes très impressionnés par l'expertise qui existe au sein de Van Roey et par la prise en charge complète qu'ils offrent à leurs clients. Nous sommes impatients de soutenir Pat et son équipe dans leur croissance future, à la fois de manière organique et par le biais d'opportunités de collaborations plus étroites avec d'autres entreprises."

Près de 30 ans après la création de Van Roey Automation, Fortino Capital devient partenaire du prestataire de services. Fortino Capital joint ses forces à celles du fondateur et de la direction de Van Roey ICT Group pour entamer une nouvelle phase de croissance et renforcer sa position sur le marché. Pour Fortino Capital, il s'agit du premier investissement de son Growth Private Equity Fund II. Nos collègues chez ITdaily ont pu découvrir qu'il s'agissait d'une participation de 50 % et c'est bien ce qui a été confirmé à Data News.Van Roey ICT Group est un fournisseur de services ICT entièrement gérés, spécialisé dans les applications, l'infrastructure cloud, le stockage, les réseaux et la sécurité. Son siège social se trouve à Turnhout, dans le nouveau bâtiment climatiquement neutre "Kempus", mais l'entreprise est aussi implantée à Geel, Anvers et Malines. Elle emploie au total 175 employés qui ont permis de générer ensemble un chiffre d'affaires de 38,7 millions lors de l'exercice 2021, pour plus de 550 clients dans les secteurs public et privé, comme elle le déclare elle-même.Pat Van Roey, fondateur et PDG de Van Roey ICT Group se réjouit de cette collaboration : "Nous voyons en Fortino le partenaire idéal pour entamer la prochaine phase de notre croissance." Steven De Troyer, associé chez Fortino Capital, ajoute : "Nous sommes très impressionnés par l'expertise qui existe au sein de Van Roey et par la prise en charge complète qu'ils offrent à leurs clients. Nous sommes impatients de soutenir Pat et son équipe dans leur croissance future, à la fois de manière organique et par le biais d'opportunités de collaborations plus étroites avec d'autres entreprises."