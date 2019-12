Fortinet reprend pour un montant non révélé l'entreprise américaine CyberSponse, fournisseur des applications Security Orchestration, Automation et Response (SOAR).

Les applications SOAR de CyberSponse font partie de Fortinet Security Fabric. CyberSponse a déjà été un partenaire de Fortinet Security Fabric et étoffera encore les possibilités d'automatisation et de réaction aux incidents de FortiAnalyzer , FortiSIEM et FortiGate par exemple, tout en poursuivant la simplification des activités de sécurisation.

Les plates-formes SOAR permettent de collecter des données liées à des menaces sécuritaires et de réagir automatiquement sur cette base aux éventuels incidents de sécurité.