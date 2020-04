La cybercriminalité croît en raison du coronavirus. Ce sont surtout les fraudes sur WhatsApp et le nombre de mails d'hameçonnage envoyés qui augmentent massivement en cette période de corona. C'est là la conclusion que tire Theo van der Plas, directeur 'Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie' aux Pays-Bas.

'On enregistre en général une diminution de la criminalité, mais les cyber-délits, eux, sont malheureusement en forte hausse', précises Van der Plas. 'En temps normal, on reçoit chaque semaine une centaine de notifications de cas de fraude sur WhatsApp, mais durant la présente crise du corona, on en est à trois cents par semaine.' Le directeur affirme que ce sont les personnes vulnérables dans la société, plus particulièrement les seniors, qui sont victimes de la cybercriminalité.

Wil van Gemert de l'organisation européenne de lutte contre la criminalité Europol a pour sa part déclaré lors de l'émission EenVandaag à la TV néerlandaise qu'actuellement, il y a plus de 120.000 sites web qui sont consacrés au covid-19, alias le corona. 'Et la plupart ont été créés, selon nous, à des fins criminelles.'

