Le chiffre d'affaires d'Huawei Technologies a fortement régressé au cours du premier trimestre de cette année. Ce recul est dû aux sanctions prises par les Etats-Unis à l'encontre de la firme technologique chinoise.

Les Etats-Unis ont notamment interdit l'utilisation de la technologie d'Huawei dans l'équipement de communication et réseautique. Huawei est depuis assez longtemps déjà accusée d'espionnage par les Américains, même si l'entreprise le dément avec force. Les sanctions américaines nuisent fortement à Huawei qui rivalisait autrefois avec des groupes technologiques tels Apple et Samsung.

Voitures électriques

Suite aux sanctions, qui entravent surtout la division des smartphones et les progrès de la division des puces, Huawei cible de plus en plus d'autres domaines, notamment les applications intelligentes en agriculture, les soins de santé, les logiciels dans le nuage et les voitures électriques.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Huawei a reculé pour la deuxième fois consécutive. Au cours des trois premiers mois de 2021, il a été question d'une baisse de 17 pour cent sur une base annuelle pour s'établir à 150 milliards de yuans (19,1 milliards d'euros). Cette nette diminution a succédé à un recul du chiffre d'affaires de 11 pour cent au dernier trimestre de 2020.

Il n'empêche que le bénéfice de l'entreprise chinoise a crû durant le trimestre écoulé, du fait que les coûts ont été comprimés. Au cours des trois premiers mois de 2021, Huawei a enregistré quasiment 17 milliards de yuans (2,17 milliards d'euros) de bénéfice, soit un bon quart en plus que durant la même période de 2020.

