L'utilisation de l'internet large bande fixe a augmenté de 33,3% en Belgique en 2019, selon le rapport statistique économique annuel pour le secteur des communications électroniques de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) publié mercredi. Une moyenne de 150 gigaoctets est consommée chaque mois par ligne.

Fin 2019, la Belgique comptait 4,591 millions de lignes fixes à haut débit de détail (+1,9% par rapport à l'année dernière). Le taux d'adoption de l'internet ultrarapide d'au moins 100 Mbps sur le marché résidentiel passe de 43% à 50% des ménages avec un raccordement. En un an, une croissance de pas moins de 33,3% est observée pour atteindre 8,1 exaoctets. Par ligne fixe à haut débit, un ménage consomme en moyenne 150 gigaoctets par mois, soit 35 gigaoctets de plus qu'en 2018.

La régulation du câble bénéficie notamment à la concurrence sur le marché de la large bande fixe. Les prix belges sont toutefois toujours supérieurs à la moyenne européenne. En revanche, l'accès au réseau téléphonique fixe continue à diminuer avec une baisse de 15,2% par rapport au nombre de raccordements en 2012 pour les marchés résidentiel et non résidentiel. Le volume total du trafic téléphonique vocal fixe est lui inférieur à la moitié (45,8%) de celui de 2012.

Quant aux ventes d'offres groupées sur le marché résidentiel, elles augmentent de 2,6% en 2019. Malgré une diminution de 5,8 % du nombre d'offres triple play, la quadruple play augmente, elle, de 22,5% en un an, pour atteindre 32,9% du total des offres groupées fin 2019.

La télévision non linéaire (replay, à la demande...) augmente et les programmes sont de plus en plus regardés via des applications de streaming et différents appareils. Le nombre de raccordements à la télévision classique baisse du coup de 0,3%, pour atteindre 4.472.392 en 2019.

