L'éditeur de logiciels ForgeRock a étoffé son équipe du Benelux en y ajoutant quatre nouveaux employés. L'entreprise, spécialisée en solutions d'Identity and Access Management, croît, à l'entendre, à un rythme élevé, notamment grâce aux solutions d'Identity Governance récemment lancées.

Une autre raison de renforcer l'équipe réside dans l'annonce de l'Identity Cloud de ForgeRock. Cette technologie comprend une 'Identity Platform-as-a-Service', mais aussi un 'ForgeRock Identity Cloud Express'.

Pour renforcer la position de l'entreprise au Benelux, Johan Van Hove, qui occupera la fonction de Regional VP BeNeLux, prendra la direction du team Benelux. Pour sa part, Filip Van Lancker sera nommé Business Development Director Channel and Alliances. Il sera chargé de mettre en place et d'assister la communauté de partenaires.

De plus, Eric Geens, Pascal Hias et Luc Borghoms rejoindront aussi l'organisation. Ils assumeront le poste de Major Account Executive (MAE) chez ForgeRock.

Une autre raison de renforcer l'équipe réside dans l'annonce de l'Identity Cloud de ForgeRock. Cette technologie comprend une 'Identity Platform-as-a-Service', mais aussi un 'ForgeRock Identity Cloud Express'.Pour renforcer la position de l'entreprise au Benelux, Johan Van Hove, qui occupera la fonction de Regional VP BeNeLux, prendra la direction du team Benelux. Pour sa part, Filip Van Lancker sera nommé Business Development Director Channel and Alliances. Il sera chargé de mettre en place et d'assister la communauté de partenaires.De plus, Eric Geens, Pascal Hias et Luc Borghoms rejoindront aussi l'organisation. Ils assumeront le poste de Major Account Executive (MAE) chez ForgeRock.