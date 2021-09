Le groupe belge coté Floridienne annonce vendredi soir, après clôture de la bourse, avoir investi 10 millions de dollars canadiens (environ 6,7 millions d'euros) via sa filiale Biobest Group dans la société canadienne Ecoation Innovative Solutions, active dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Un accord commercial avait déjà été conclu en début d'année entre Biobest, un des leaders mondiaux dans la pollinisation et la lutte biologique intégrée, et Ecoation, que les deux parties ont souhaité approfondir. Cela se traduit notamment par cet investissement de 10 millions de dollars canadiens ainsi que par l'arrivée de représentants de Biobest dans le conseil d'administration d'Ecoation.

L'investissement de Biobest fait suite à un financement public à hauteur de 10 millions de dollars canadiens et à l'injection de 2,5 millions de dollars canadiens de la part d'autres investisseurs. Au total, 22,5 millions sont donc investis dans Ecoation, pour soutenir le déploiement commercial de sa plateforme de collecte de données, utilisant l'intelligence artificielle notamment.

Floridienne salue dans un communiqué la possibilité de compléter l'expertise de Biobest de lutte contre les nuisibles avec les données disponibles numériquement grâce aux services d'Ecoation, ce qui devrait permettre de renforcer l'efficacité des programmes de biocontrôle.

