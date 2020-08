Lors d'un événement presse, Fitbit a introduit deux nouvelles montres intelligentes et un traceur de fitness. Le produit-phare s'appelle la Fitbit Sense, une montre intelligente dotée de quelques caractéristiques innovantes telles un capteur de la température cutanée et un détecteur d'activité électrodermale (EDA) mesurant le niveau de stress.

La Fitbit Sense combine toutes les fonctions de santé et de fitness 'classiques' qu'on retrouve aussi sur d'autres montres Fitbit, y compris un récepteur GPS intégré. Parmi les nouveautés, notons la présence d'un capteur de la température de la peau, d'un indicateur de stress et d'un assez grand écran AMOLED avec mode 'always-on' en option. L'autonomie de l'accu a été améliorée et dépasse désormais les six jours.

La Sense étanche est équipée d'un micro et d'un haut-parleur pour recevoir les appels et répondre aux SMS. L'interface du gadget a en outre été améliorée, puisqu'elle est désormais disponible aussi en néerlandais, tout comme l'appli Fitbit correspondante. Son prix conseillé est de 329,95 euros, en ce compris un abonnement d'essai gratuit de six mois à Fitbit Premium (avec informations détaillées complémentaires sur la santé et les activités).

L'entreprise lance aussi la Versa 3 équipée de nouvelles fonctions de santé et de fitness, d'un récepteur GPS intégré et d'un accès à Google Assistent. Prix conseillé: 229,95 euros.

Enfin, Fitbit présente l'Inspire 2. Ce traceur de fitness amélioré offre une autonomie plus longue de l'accu (jusqu'à dix jours) et quelques nouvelles fonctions, telles les Minutes en Zones Actives. Ce gadget sera vendu au prix de 99,95 euros.

Les nouvelles montres connectées et le traceur de fitness de Fitbit seront commercialisés à partir de fin septembre.

