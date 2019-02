Firefox va mettre une muselière aux vidéos automatiques

Mozilla, l'entreprise non marchande à l'initiative du navigateur Firefox, annonce qu'elle mettra une muselière aux vidéos dans la prochaine version de ce dernier. Firefox 66, qui sortira en mars pour desktop et Android, reproduira encore automatiquement les vidéos sur les sites web, mais en sourdine.

Jusqu'à maintenant, les utilisateurs, surtout s'ils avaient ouvert plusieurs onglets, devaient encore rechercher celui qui reproduisait la vidéo (publicitaire en général), afin d'en désactiver le son. C'en sera donc terminé.

Les utilisateurs pourront cependant encore écouter les vidéos, mais devront dans ce but cliquer eux-mêmes sur le lecteur. L'idée sous-jacente est que vous ne soyez plus importuné par du son inattendu. Pour des sites tels YouTube, où vous souhaiterez probablement visionner et entendre les vidéos, Firefox vous proposera l'option du son permanent.