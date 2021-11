Mozilla, l'entreprise à l'initiative notamment du navigateur Firefox, renonce à Lockwise. Cette appli disparaîtra le mois prochain.

Lockwise est ce qu'on appelle en jargon une 'password manager app' vous permettant de synchroniser vos mots de passe en fonction de votre smartphone. L'appli disparaîtra des magasins iOS et Android le 13 décembre, selon Mozilla dans un communiqué. L'appli continuera certes de fonctionner, mais ne recevra plus de mises à jour sécuritaires, ce qui signifie plus ou moins la fin pour un gestionnaire de mots de passe.

L'appli existe depuis 2018, mais n'a apparemment jamais connu un grand succès. Mozilla signale que quiconque souhaite utiliser des mots de passes et des formulaires automatiques qui sont stockés dans le navigateur Firefox, est invité à utiliser de préférence l'appli Firefox même. Le navigateur intégrerait bientôt sur iOS un gestionnaire de mots de passe, et Mozilla semble envisager de reprendre quelques-unes des fonctions de Lockwise dans son navigateur sur plusieurs plates-formes.

