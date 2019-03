Firefox bloquera désormais automatiquement la reproduction de vidéos et de sons

La nouvelle version de Firefox, numéro 66, intègre quelques fonctions destinées à éliminer un certain nombre de frustrations lors de la navigation.

La principale nouveauté dans Firefox 66 est probablement le blocage automatique des fichiers vidéo et sons se reproduisant d'eux-mêmes. Car même en 2019, ceux-ci continuent de tourmenter le web. La nouvelle version du navigateur reconnaîtra une vidéo reproduite en silence et la laissera passer. Mais pour les sites, qui bombardent les utilisateurs de vidéos sonores, Firefox les bloquera automatiquement. Et si l'utilisateur souhaite néanmoins les regarder, il pourra presser le bouton 'play'. Il sera aussi possible de dresser des 'whitelists' (listes blanches) de sites autorisés à reproduire automatiquement des vidéos avec son.

De plus, Firefox introduit le 'scroll anchoring', afin d'éviter qu'une publicité gâche toute la présentation d'une page, lorsqu'elle se charge, après que le texte soit déjà visible. Autres nouveautés: la recherche dans plusieurs signets, une fonction de recherche améliorée en mode privé, des avertissements sécuritaires plus explicites et le support de Windows Hello.