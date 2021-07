Mozilla lance la version 90 de son navigateur Firefox. La fonction 'SmartBlock' notamment servant à bloquer le traçage y a été améliorée.

Chaque fois que sort de nos jours une nouvelle version de Firefox, le navigateur va un peu plus loin dans le domaine du respect de la vie privée avec pas mal de petites améliorations. Les nouveautés dans la version qui sort aujourd'hui, c'est une fonction adaptée d'impression au format PDF, des exceptions pour le mode HTTPS-only et une extension de la fonction SmartBlock.

Cette dernière est destinée à faciliter le blocage du traçage sur les sites web, sans pour autant interférer les fonctions de login. Pensez ici par exemple aux sites proposant un bouton 'Se connecter avec Facebook' et qui, dans les versions précédentes, ne répondaient pas, lorsque la fonction SmartBlock était activée. Tel ne devrait plus être le cas désormais, afin que vous puissiez laisser activées ces règles de confidentialité plus strictes, même lorsque vous vous connectez à d'autres sites avec un compte Facebook.

Mode privé encore plus privé désormais

Outre SmartBlock, Mozilla a aussi revu quelque peu le 'mode privé'. Ce dernier, souvent appelé 'mode porno', avait autrefois démarré comme un mode ne tenant pas à jour les cookies sur votre appareil même. Il était cependant bien possible pour les sites visités d'identifier ou de tracer votre appareil. Firefox introduit à présent un paramètre qualifié de 'Total Cookie Protection' pour le mode privé, ce qui fait que toute une série de technologies de traçage et de prise d'empreintes digitales sont bloquées dans ce mode, et que les cookies sont effacés en fin de session.

Autre nouveauté: une fonction de mise à jour automatique pour Windows, ce qui permet au navigateur de rechercher en arrière-plan les mises à jour pour Firefox, de les télécharger et de les installer à des moments où vous n'utilisez pas activement le programme. Mozilla annonce enfin avoir accéléré encore son navigateur, même s'il est question ici de... millisecondes.

