Meta, la société-mère de Facebook, est sur le point de réaliser une nouvelle phase de licenciements, selon le journal d'affaires britannique Financial Times. Elle viendra s'ajouter aux onze mille pertes d'emploi annoncées en novembre par Meta Platforms, qui possède aussi Instagram et WhatsApp. Le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, avait précédemment déjà déclare qu'il voulait faire de 2023 l'année de l'efficience.

Or c'est précisément l'incertitude régnant au sein de l'entreprise qui génère l'inefficience, écrit le Financial Times sur base des dires de collaborateurs de Meta. C'est ainsi que certains budgets départementaux n'ont pas encore été approuvés, ce qui se fait en général avant la fin de l'année. On ignore en outre encore et toujours le nombre de collaborateurs que compteront certaines équipes. Il en résulte que les managers sont dans l'impossibilité d'élaborer des plans d'avenir et qu'il n'y a actuellement pas grand-chose qui bouge au niveau de divers départements et projets, y compris pour des choses qui sont normalement prioritaires telles les publicités.

Zuckerberg s'attendait à ce que la pandémie du corona provoque un glissement permanent vers les achats en ligne et le télétravail et y misa massivement. Mais une fois la pandémie passée, beaucoup de gens et d'entreprises reprirent leurs anciennes habitudes. Il en résulta qu'en novembre, treize pour cent du personnel fut licencié. La nouvelle phase de licenciements préparée actuellement interviendrait en mars.

Durant la présentation des chiffres annuels, Zuckerberg a annoncé vouloir supprimer des niveaux de management 'pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement'. Meta déciderait également plus rapidement de mettre fin à des projets peu performants et à des initiatives à faible priorité.

Or c'est précisément l'incertitude régnant au sein de l'entreprise qui génère l'inefficience, écrit le Financial Times sur base des dires de collaborateurs de Meta. C'est ainsi que certains budgets départementaux n'ont pas encore été approuvés, ce qui se fait en général avant la fin de l'année. On ignore en outre encore et toujours le nombre de collaborateurs que compteront certaines équipes. Il en résulte que les managers sont dans l'impossibilité d'élaborer des plans d'avenir et qu'il n'y a actuellement pas grand-chose qui bouge au niveau de divers départements et projets, y compris pour des choses qui sont normalement prioritaires telles les publicités.Zuckerberg s'attendait à ce que la pandémie du corona provoque un glissement permanent vers les achats en ligne et le télétravail et y misa massivement. Mais une fois la pandémie passée, beaucoup de gens et d'entreprises reprirent leurs anciennes habitudes. Il en résulta qu'en novembre, treize pour cent du personnel fut licencié. La nouvelle phase de licenciements préparée actuellement interviendrait en mars.Durant la présentation des chiffres annuels, Zuckerberg a annoncé vouloir supprimer des niveaux de management 'pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement'. Meta déciderait également plus rapidement de mettre fin à des projets peu performants et à des initiatives à faible priorité.