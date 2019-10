En préliminaire à la désignation du CIO of the Year, nous posons cette semaine aux trois nominés trois questions, dont les réponses devraient vous permettre d'effectuer plus facilement votre choix. Aujourd'hui, place à Filip Michiels (TUI).

1. Quels sont les principaux défis que doit relever votre département IT?

En raison de la numérisation croissante, l'USP des sociétés de voyages telles TUI est mise fortement sous pression. Alors qu'avant, nous étions le 'one-stop-shop' unique pour le processus de voyage bout-à-bout (transport, séjour, excursions,...), il est devenu nettement plus facile pour le client, suite à l'arrivée d'internet, d'organiser tout lui-même. Il en résulte que notre entreprise doit encore nettement davantage cibler les besoins individuels de chaque client, mais aussi rendre l'offre beaucoup plus flexible et ultra-accessible. La technologie est la clé pour rendre tout cela le plus convivial possible pour le client et ce, tant en ligne qu'hors ligne. Pour chaque client - qu'il veuille réserver un ticket d'avion, une croisière, des vacances all-in ou un séjour en hôtel -, TUI doit être la référence, où il trouvera exactement l'offre personnalisée qu'il attend. Cela ne peut se faire que grâce à une exploitation optimale de la technologie actuelle.

2. De quelles réalisations de votre équipe IT êtes-vous le plus fier?

Chaque projet pour lequel nos 400 collaborateurs IT en Belgique, aux Pays-Bas, en France et dans notre 'nearshore facility' en Espagne collaborent avec leurs collègues en vue de proposer des solutions qui aident à fournir à nos clients une expérience de voyage inoubliable, est une raison de fierté pour moi. J'aime faciliter la vie des gens et leur offrir des opportunités, grâce auxquelles elles peuvent se développer et croître sur le plan tant technique qu'humain, tout en soutenant activement les activités de TUI.

Plus spécifiquement, nous avons réussi dans notre région à jouer un rôle en vue au sein du TUI Group dans son ensemble au niveau du développement de quelques services et produits IT cruciaux. Et ce non seulement pour nos clients locaux, mais aussi pour tous les clients TUI dans le monde entier.

3. Votre entreprise, qu'attend-elle de vous en tant que CIO?

Comme CIO, je suis la figure IT de l'entreprise. L'IT doit être considérée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise comme un 'business partner' fiable et reconnu, qui fournit des services prévisibles et de qualité. Vu la complexité de nos activités et la composition de notre entreprise issue de divers acteurs sur le plan historique, ce n'est pas là une mission évidente. En outre, ces services ne doivent pas être proposés que de manière réactive, mais nous nous devons aussi de jouer un rôle de pionnier, afin de présenter des produits et des services innovants, qui vont offrir des possibilités inédites à nos collègues et clients.

En tant que CIO, je dois également veiller à créer pour nos collègues de l'IT un environnement de travail agréable et passionnant, dans lequel ils peuvent s'épanouir, apprendre en continu et trouver un bon équilibre vie professionnelle/vie privée, pour leur permettre de continuer de prester avec plaisir et de s'engager au service de nos clients tant internes qu'externes. Ce faisant, j'essaie aussi de démontrer que TUI peut être un lieu de travail intéressant pour tout professionnel IT qui cherche à relever un beau défi.