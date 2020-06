Lundi, bpost introduisait un nouveau service permettant aux PME de mettre en oeuvre 'en moins d'une demi-heure' un webshop complet. FeWeb, la fédération des entreprises web, réagit avec scepticisme à cette initiative. 'La mise en oeuvre rapide d'un webshop n'est pas une garantie que l'e-commerce sera un succès', y déclare-t-on.

Bpost a ainsi réuni toute son expertise en logistique e-commerce dans cette nouvelle solution 'tout-en-un', accessible via le site TousLesMagasinsEnligne. Cette plateforme, fruit d'une collaboration avec Shopitag (entreprise flamande déjà active sur ce créneau, ndlr), prend notamment en charge la création du webshop en moins de 30 minutes, le paiement en ligne, la livraison rapide et fiable par l'entreprise postale ou encore la publicité sur les réseaux sociaux.

Le site propose plusieurs formules tarifaires, allant de la gratuité jusqu'à 45 euros par mois, selon les besoins des commerçants, accompagné d'un kit de démarrage pratique.

'Aucune garantie de succès'

ParaFeWeb, la fédération des entreprises web, a réagi ce mardi avec scepticisme au nouveau service de bpost. Selon la fédération, la mise en oeuvre rapide d'un magasin web ne garantit pas que l'e-commerce soit automatiquement couronné de succès. 'Chaque magasin web a droit à un business plan, à une stratégie numérique et à une réalisation professionnelle. Un professionnel numérique aide les PME à engranger du succès en ligne', déclare-t-on à la fédération. A l'entendre, FeWeb enregistre l'échec de nombreux projets d'e-commerce par l'absence d'un plan, d'une vision et d'une connaissance. 'On ne se lance pas à l'aveugle dans l'e-commerce', prévient la fédération.

