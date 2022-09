Les autorités de la concurrence ont donné leur feu vert à Citrix pour sortir de la Bourse et fusionner avec Tibco.

Citrix annonça au début de cette année avoir été rachetée par Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital pour 16,5 milliards de dollars. En vertu de cet accord, les actionnaires recevraient 104 dollars par action, soit trente pour cent de plus que le tout dernier cours boursier.

L'objectif est de fusionner Citrix avec Tibco. Une fois les obstacles régulateurs franchis, ce plan peut à présent être appliqué. On ignore cependant encore comment cela se fera précisément. Tibco se concentre surtout sur la business intelligence, et Citrix sur la virtualisation d'environnements desktop notamment.

