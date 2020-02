Demetra, le scanner de Barco permettant de suivre les taches sur la peau, sera utilisé cette année encore aux Etats-Unis. L'entreprise technologique de Courtrai a en effet vu son appareil agréé par les autorités américaines.

En plus des Etats-Unis, le scanner sera lancé en 2020 aussi dans quelques autres pays non nommément cités. Un projet-pilote est déjà en cours en Belgique et en Allemagne.

Le Demetra de Barco est un appareil de scannage à intelligence artificielle qui permet aux dermatologues de réaliser des images de taches cutanées et d'en suivre l'évolution. Un diagnostic de cancer sur trois environ est de type cutané. Aux Etats-Unis, vingt pour cent des adultes auraient déjà développé la pathologie. La prévention s'avère donc essentielle.

Pour le Demetra, Barco avait l'année dernière déjà reçu le feu vert des autorités européennes. Le scanner cutané est utilisé depuis lors par une centaine de dermatologues en Belgique et en Allemagne.

