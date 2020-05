Facebook introduit une nouvelle fonction en vue de se lier à des magasins. Avec Shops, ces derniers pourront vendre des choses directement via Facebook et Instagram. Ce service sera immédiatement disponible pour une partie des utilisateurs des deux réseaux sociaux. Shops sera déployé dans le monde entier au cours des prochains mois.

Les magasins pourront adapter le look Facebook à leur propre style. La communication avec les clients se fera par le truchement d'un des services de clavardage (chat) de l'écurie Facebook: Messenger, Instagram Direct ou WhatsApp.

De plus, l'entreprise prépare d'autres fonctions encore, comme la combinaison de programmes de fidélité à un compte Facebook et le marquage de produits visibles dans des vidéos en direct sur Facebook et Instagram. Le but est de permettre aux utilisateurs d'effectuer plus facilement des achats.

Pour l'agencement des boutiques web, Facebook collaborera avec plusieurs entreprises, dont la plus connue est Shopify.

Les magasins pourront adapter le look Facebook à leur propre style. La communication avec les clients se fera par le truchement d'un des services de clavardage (chat) de l'écurie Facebook: Messenger, Instagram Direct ou WhatsApp.De plus, l'entreprise prépare d'autres fonctions encore, comme la combinaison de programmes de fidélité à un compte Facebook et le marquage de produits visibles dans des vidéos en direct sur Facebook et Instagram. Le but est de permettre aux utilisateurs d'effectuer plus facilement des achats.Pour l'agencement des boutiques web, Facebook collaborera avec plusieurs entreprises, dont la plus connue est Shopify.