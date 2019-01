'Facebook veut intégrer les services de clavardage Messenger, WhatsApp et Instagram'

Facebook entend regrouper ses grands services WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger. L'objectif est qu'ils continuent certes d'exister séparément, mais qu'ils aient une seule et unique assise, une infrastructure commune. C'est le journal The New York Times qui l'annonce sur base de quatre sources actives au sein de l'entreprise.