'Facebook va tester le retrait des likes'

On ne retrouvera peut-être bientôt plus les 'j'aime' sous les messages de Facebook. Selon le site d'actualité technologique TechCrunch, Facebook envisagerait en effet de tester la suppression des pouces vers haut ou vers le bas et ce, pour éviter que les gens accordent plus d'importance au nombre de 'likes' reçus qu'à ce qu'ils postent.

Le but serait d'empêcher la jalousie entre utilisateurs au niveau des 'j'aime'. Si d'aucuns se sentent défavorisés, leur prochain pas pourrait en effet de quitter Facebook. Le géant des médias sociaux annonce donc à TechCrunch qu'il envisage de retirer les 'likes', mais que le test n'a pas encore commencé. La filiale de Facebook, Instagram, est elle déjà en train de l'expérimenter. Les utilisateurs de sept pays, dont l'Australie, le Canada, l'Italie et le Japon, ne peuvent plus voir combien de 'j'aime' une photo a fait l'objet. L'utilisateur, qui a posté une photo, est en fait le seul à pouvoir découvrir le nombre de 'likes' que sa photo a reçus.