'Facebook trouve une top-directrice chez... Instagram'

Chez Facebook, Levine supervisera tous les accords passés avec les entreprises de médias, de traitement des paiements et de fabrication d'appareils mobiles par exemple. Facebook mise pleinement sur davantage d'accords dans le domaine des médias, afin d'attirer plus souvent les utilisateurs vers le réseau social et de les y maintenir plus longtemps.

Levine fera directement rapport à la directrice des opérations Sheryl Sandberg. Les fusions et les rachats, qui étaient pourtant aussi de la compétence de Rose, seront confiés à un autre directeur. Levine était déjà considérée comme une candidate au poste qu'occupa finalement Rose, puisqu'elle assuma une fonction de management chez Facebook, avant qu'elle ne rejoigne Instagram, il y a quatre ans.