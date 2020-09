Facebook supprime une fausse information qui circule sur les feux de forêt dans l'état américain d'Oregon. 'Nous retirons une rumeur, selon laquelle les incendies auraient été causés par certains groupes', affirme le responsable de la communication de l'entreprise, Andy Stone, sur Twitter.

Une rumeur circulait sur Facebook notamment, selon laquelle les importants incendies de forêt dans l'Oregon seraient dus à des groupes Antifa. Plusieurs services de police ont déjà demandé de faire cesser la propagation de ce genre de désinformation et de rumeur.

Facebook répond donc à cet appel et supprimera dorénavant activement de telles fausses informations. Selon Andy Stone, ces rumeurs font en sorte que tous les moyens des corps de pompiers et de police ne sont pas utilisés dans la lutte contre les incendies et la protection de la population, ce qui pourrait coûter des vies humaines.

