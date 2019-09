Facebook se lance sur le marché des rencontres. L'entreprise a en effet conçu une plate-forme dans ce sens, Facebook Dating, qui sera disponible cette semaine dans vingt pays, dont les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Surinam et la Thaïlande. La plate-forme débarquera en Europe dans le courant de l'année prochaine.

Pour pouvoir utiliser la plate-forme, les gens doivent s'enregistrer via Facebook. L'appli vous fait ensuite des suggestions d'autres utilisateurs/utilisatrices avec qui des correspondances pourraient être possibles et ce, "sur base de vos préférences, intérêts et autres éléments révélés à Facebook". Ultérieurement, des utilisateurs pourront réagir à d'autres profils encore. " Toutes vos activités de rencontres resteront sur Facebook Dating et ne seront pas partagées avec le reste de Facebook", insiste-t-on au sein de l'entreprise.

Les utilisateurs pourront prévoir que leurs posts sur Instagram apparaissent également automatiquement sur leur profil de rencontres. Les histoires que des gens mettent sur Facebook et Instagram, pourront bientôt aussi être transférées vers le service de rencontres.

En outre, les utilisateurs seront à même de placer leurs amis Facebook et leurs suiveurs Instagram sur ce qu'on appelle une 'crush-list' (liste de choix) secrète. Si d'autres le font aussi, ils pourront être présentés les uns aux autres. Si tel n'est pas le cas, ils ne seront pas associés à leurs amis.