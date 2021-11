Facebook retire politique, santé et religion du ciblage publicitaire

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Les utilisateurs de Facebook et Instagram ne pourront bientôt plus être ciblés par des publicités en fonction de leur intérêt pour certains sujets sensibles, comme l'orientation sexuelle et l'affiliation politique, un changement majeur de la part du géant de la publicité en ligne.