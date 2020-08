Facebook arrête la version iOS de Facebook Lite, une variante 'allégée' de l'appli de média social spécialement développée pour les utilisateurs de smartphones anciens ou bon marché et pour les personnes habitant dans des régions équipées d'un réseau mobile très moyen.

Le site web brésilien MacMagazine a découvert que Facebook Lite n'était plus présente dans l'App Store pour appareils iOS. Dans le Play Store pour utilisateurs Android, l'application Facebook allégée est par contre encore bien en place.

'Trop peu d'intérêt'

Un porte-parole du réseau social a annoncé que la version iOS sera retirée, parce qu'elle suscitait trop peu d'intérêt. Une explication pourrait être que les iPhone quelque peu plus anciens sont encore suffisamment puissants que pour faire tourner la version classique de l'appli Facebook. Ce qu'on ne peut pas dire des nombreux téléphones Android bon marché.

Facebook Lite est aussi disponible en Belgique depuis l'été de 2015, mais la version iOS n'y est sortie qu'en 2018, conjointement avec une variante Lite de l'appli de clavardage (chat) Messenger. Elle figure du reste encore et toujours dans l'App Store pour appareils iOS.

Le site web brésilien MacMagazine a découvert que Facebook Lite n'était plus présente dans l'App Store pour appareils iOS. Dans le Play Store pour utilisateurs Android, l'application Facebook allégée est par contre encore bien en place.Un porte-parole du réseau social a annoncé que la version iOS sera retirée, parce qu'elle suscitait trop peu d'intérêt. Une explication pourrait être que les iPhone quelque peu plus anciens sont encore suffisamment puissants que pour faire tourner la version classique de l'appli Facebook. Ce qu'on ne peut pas dire des nombreux téléphones Android bon marché.Facebook Lite est aussi disponible en Belgique depuis l'été de 2015, mais la version iOS n'y est sortie qu'en 2018, conjointement avec une variante Lite de l'appli de clavardage (chat) Messenger. Elle figure du reste encore et toujours dans l'App Store pour appareils iOS.