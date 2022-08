Facebook interrompt 'Live Shopping', un service permettant à des gens de vendre leurs produits en direct sur le réseau social. Ce service ne rencontrait aucun succès en Occident.

Le géant technologique avait en 2020 lancé Facebook Live Shopping, un système vous permettant de vendre en direct ('livestreams') vos produits. Le service avait trouvé son inspiration dans les canaux de shopping en direct particulièrement populaires surtout en Chine. Facebook Live Shopping s'arrêtera cependant le 1er octobre de cette année, selon Facebook dans un message posté sur son blog. Facebook Live, le service de diffusion en direct, continuera cependant d'exister, mais sans les options de vente.

Selon Facebook, le comportement des consommateurs est train de changer pour privilégier les brèves vidéos. L'entreprise déclare dès lors vouloir se focaliser sur des choses comme Instagram Reels, ce qu'elle avait du reste déjà affirmé lors de l'annonce de ses résultats trimestriels.

Le service de shopping en direct de Facebook n'a jamais été lancé dans notre pays, même si des entreprises telles JBC et Damart avaient déjà expérimenté le système sur d'autres plates-formes. Pour Facebook, le service devait tenter d'égaler aux Etats-Unis le succès du 'livestream shopping' chinois, mais cela ne fut pas une réussite, parce que les consommateurs occidentaux n'ont apparemment pas besoin de ce genre d'expérience d'achats. TikTok (une composante de la firme chinoise ByteDance) avait précédemment signalé aussi qu'elle ne développerait pas plus avant son service de shopping en direct annoncé et ce, suite à des résultats décevants en Grande-Bretagne.

