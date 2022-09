L'appli autonome sera interrompue deux ans après son introduction et ne se trouvera donc plus dans les différents 'app stores'.

Facebook Gaming, l'appli de jeux autonome du réseau social éponyme, s'arrêtera le 28 octobre de cette année. Les jeux de l'appli figureront cependant encore dans l'appli Facebook elle-même. 'Malgré cela, notre mission consistant à lier les acteurs, fans et créateurs aux jeux qu'ils apprécient, ne changera pas', peut-on lire sur une bannière destinée aux utilisateurs. 'Vous pourrez encore et toujours trouver vos jeux, streamers et groupes, lorsque vous irez sur Gaming dans l'appli Facebook.'

L'appli fut lancée il y a deux ans, en avril 2020, en tant que plate-forme de jeux. Elle permettait aux utilisateurs de visionner des streamers de jeux, d'ouvrir des jeux et de participer à des groupes de gaming. Jouer réellement dans l'appli n'était pas possible, parce qu'une appli de distribution de jeux occasionnels allait à l'encontre des règles du magasin d'applis d'Apple.

Chaises musicales

On ne sait pas vraiment pourquoi l'appli disparaît à présent, mais la société-mère de Facebook, Meta, est depuis quelque temps déjà en train de rebattre ses cartes. Il est possible que l'entreprise veuille se focaliser sur une nouvelle plate-forme de diffusion en direct appelée Super qu'elle est en train de tester. Cette dernière devrait succéder à Twitch et donner aux influenceurs l'opportunité de gagner de l'argent au moyen de diffusions en direct. Par ailleurs, la fonction d'achat en direct sera supprimée de Facebook le 1er octobre, du fait que le réseau social entend à présent se concentrer sur le clone de TikTok, Reels.

