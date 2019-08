Facebook travaillerait sur une nouvelle appli de 'chat' appelée Threads. Cette appli devrait permettre aux utilisateurs de partager davantage d'informations avec leurs (bons) amis.

Threads est l'apanage de la filiale Instagram de Facebook, selon le site technologique The Verge. Il s'agit d'une appli qui, dans le noyau, sert à envoyer des messages à vos meilleurs amis. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, une fonction est prévue pour faire suivre automatiquement des renseignements sensibles tels la localisation, la vitesse et l'état de la batterie de votre téléphone, à côté des 'posts' plus courants pour les médias sociaux, comme les photos et les messages de texte. Si le partage constant d'informations personnelles s'avère un véritable cauchemar sur le plan du respect de la vie privée, c'est parce que l'appli est conçue avant tout pour être une plate-forme s'adressant aux 'bons amis'. Du genre de ceux qui veulent savoir en permanence où vous vous trouvez. La base le permettant s'appelle la liste 'close friends' sur Instagram, et la plate-forme Threads serait également liée à cette liste.

Avec cette appli, Facebook semble vouloir concurrencer Snapchat. Cette plate-forme de socialisation possède aujourd'hui nettement moins d'utilisateurs qu'Instagram, mais qui passent par contre plus de temps sur la plate-forme que les utilisateurs d'Instagram. Ce genre d''engagement', Facebook espère l'atteindre en submergeant les utilisateurs de contenus de leurs meilleurs amis. Via un 'opt-in' (option d'adhésion), Threads devrait par exemple mettre automatiquement votre statut à jour, afin que vos amis sachent en temps réel si vous êtes en déplacement, même si on ignore encore si l'appli enverra automatiquement aussi vos données de localisation. Il serait en outre également possible de saisir soi-même un statut.

Selon The Verge, Instagram est actuellement en train de tester l'appli. On ne sait pas encore clairement si et quand Threads sera lancée.