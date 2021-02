La firme de médias sociaux Facebook entend concurrencer Apple et la filiale de Google, Fitbit, avec son montre intelligente, selon le site d'actualité américain The Information qui se base sur les dires d'initiés.

Les utilisateurs de cette montre connectée devraient pouvoir envoyer des messages via des services de Facebook, tels Facebook Messenger et WhatsApp. Elle disposerait aussi de fonctions de fitness et de santé.

La montre connectée de Facebook devrait faire tourner une version open source du système d'exploitation Android de Google. L'écran intelligent Portal de Facebook tourne lui aussi sur ce système d'exploitation. On s'attend à ce que cette montre intelligente ait besoin d'une connexion à un téléphone mobile.

Gadget fitness

L'objectif serait que les utilisateurs utilisent davantage les services de Facebook grâce aux possibilités offertes par la montre connectée. Ils pourraient ainsi partager leurs activités fitness avec leurs amis sur Facebook. Ils pourraient en outre entretenir le contact avec un entraîneur personnel via Messenger par exemple.

Apple est le principal acteur sur le marché des montres connectées avec son Apple Watch. Selon l'analyste de marché Above Avalon, 100 millions de personnes utilisent une montre connectée du fabricant de l'iPhone. Pour sa part, Google, qui disposait de plusieurs montres intelligentes à son nom, mais qui ont connu moins de succès, vient de conclure le rachat de Fitbit. Cette dernière entreprise produit de simples traceurs de fitness, mais aussi des montres connectées offrant nettement plus de possibilités. D'autres firmes technologiques encore, comme Samsung et Huawei, proposent elles aussi des montres intelligentes.

Les utilisateurs de cette montre connectée devraient pouvoir envoyer des messages via des services de Facebook, tels Facebook Messenger et WhatsApp. Elle disposerait aussi de fonctions de fitness et de santé.La montre connectée de Facebook devrait faire tourner une version open source du système d'exploitation Android de Google. L'écran intelligent Portal de Facebook tourne lui aussi sur ce système d'exploitation. On s'attend à ce que cette montre intelligente ait besoin d'une connexion à un téléphone mobile.L'objectif serait que les utilisateurs utilisent davantage les services de Facebook grâce aux possibilités offertes par la montre connectée. Ils pourraient ainsi partager leurs activités fitness avec leurs amis sur Facebook. Ils pourraient en outre entretenir le contact avec un entraîneur personnel via Messenger par exemple.Apple est le principal acteur sur le marché des montres connectées avec son Apple Watch. Selon l'analyste de marché Above Avalon, 100 millions de personnes utilisent une montre connectée du fabricant de l'iPhone. Pour sa part, Google, qui disposait de plusieurs montres intelligentes à son nom, mais qui ont connu moins de succès, vient de conclure le rachat de Fitbit. Cette dernière entreprise produit de simples traceurs de fitness, mais aussi des montres connectées offrant nettement plus de possibilités. D'autres firmes technologiques encore, comme Samsung et Huawei, proposent elles aussi des montres intelligentes.