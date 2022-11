Facebook et Instagram vont proposer aux utilisateurs de moins de seize ans (ou de moins de dix-huit ans dans certains pays) des paramètres par défaut plus stricts en matière de respect de la vie privée.

Les nouveaux comptes ouverts par des mineurs d'âge sur Facebook ne permettront qu'à leurs amis de visionner leur liste d'amis, les pages qu'ils suivent et les 'posts' tagués. En ce qui concerne les 'posts' publics, le nombre de personnes autorisées à réagir sera limité, et si l'utilisateur est tagué quelque part, il devra d'abord l'approuver, avant que cela ne soit visible sur son profil. Toute personne possédant aujourd'hui déjà un compte sur Facebook, mais n'utilisant pas les paramètres, en sera informé par une notification.

Pour ce qui est des messages privés, les comptes des jeunes utilisateurs ne pourront plus en envoyer vers des 'adultes suspects', à savoir des comptes récemment bloqués ou ayant fait l'objet d'un rapport. Ces personnes ne seront plus non plus suggérées comme amis possibles.

La plupart des mesures s'appliqueront à Facebook, mais sur Instagram, un adulte suspect ne pourra plus non plus envoyer de messages à des jeunes. Dans les deux cas, une option sera aussi prévue pour signaler que la personne en question aura été bloquée.

La majorité des options sont dès à présent possibles par défaut sur Facebook, mais dans le passé, les paramètres de confidentialité de Facebook étaient souvent si compliqués que personne ne s'y retrouvait. En proposant désormais les options par défaut aux mineurs d'âge, ces derniers seront à tout le moins un peu mieux protégés contre les contacts indésirables sur la plate-forme.

