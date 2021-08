Facebook Messenger se dote de la fonction de messages éphémères

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Messenger dispose désormais de l'option permettant de faire disparaître automatiquement les messages au bout d'un certain temps. De plus, les appels vidéo et audio sont à présent chiffrés de bout en bout

Si Messenger disposait déjà d'un chiffrement pour les messages texte depuis 2016, ce chiffrement est à présent étendu aux appels audio et vidéo. Celui-ci réduit considérablement le risque qu'un appel soit intercepté par des pirates informatiques ou des criminels. Et ce n'est pas tout. Messenger permet également de faire disparaître automatiquement les messages de chat après un laps de temps déterminé pouvant aller de 5 secondes à 24 heures. Une fonctionnalité que ses concurrents tels que Signal proposent depuis longtemps déjà. Instagram Facebook entend bientôt tester le chiffrement de bout en bout dans les chats de groupe et les conversations de groupe dans Messenger. Il en fera de même sur Instagram avec les messages privés chiffrés.