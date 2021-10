Après l'introduction préalable des Live Audio Rooms aux Etats-Unis en juin dernier, Facebook rend la fonction disponible cette semaine aussi en Belgique et dans d'autres pays. Dans un Live Audio Room, les utilisateurs de Facebook peuvent se mêler à des conversations avec des figures publiques ou des experts, ou être invités à diriger eux-mêmes un entretien.

Les Live Audio Rooms, qui s'apparentent au Clubhouse, sont désormais disponibles pour toutes les figures publiques et autres créateurs attestés, qui peuvent intervenir dans la communication audio en tant qu'hôtes. En même temps, l'outil audio fait son entrée dans les groupes Facebook. Selon le réseau social, les membres de ce genre de groupe peuvent aisément 'nouer une relation approfondie et être davantage impliqués au sein de leur communauté'. Chaque espace peut accueillir cinquante orateurs maximum et un nombre illimité d'auditeurs.

Bientôt aussi Android et desktop

Jusqu'à présent, les Live Audio Rooms n'étaient disponibles que pour les utilisateurs d'un appareil iOS (iPhone ou iPad), mais Facebook signale vouloir porter la fonction également sur les appareils Android et les ordinateurs. Cette possibilité a été entre-temps largement testée, selon Facebook.

Live Audio Rooms. © Facebook

Les Live Audio Rooms, qui s'apparentent au Clubhouse, sont désormais disponibles pour toutes les figures publiques et autres créateurs attestés, qui peuvent intervenir dans la communication audio en tant qu'hôtes. En même temps, l'outil audio fait son entrée dans les groupes Facebook. Selon le réseau social, les membres de ce genre de groupe peuvent aisément 'nouer une relation approfondie et être davantage impliqués au sein de leur communauté'. Chaque espace peut accueillir cinquante orateurs maximum et un nombre illimité d'auditeurs.Jusqu'à présent, les Live Audio Rooms n'étaient disponibles que pour les utilisateurs d'un appareil iOS (iPhone ou iPad), mais Facebook signale vouloir porter la fonction également sur les appareils Android et les ordinateurs. Cette possibilité a été entre-temps largement testée, selon Facebook.