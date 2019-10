Facebook a mis au point un nouveau service dans le but de mener la vie dure à son concurrent Snapchat. L'appli de messagerie Threads, qui peut être combinée à des fonctions d'Instagram, devrait notamment simplifier le partage de photos et de vidéos entre amis.

Via Threads, les utilisateurs pourront charger un statut et partager des photos et des vidéos avec leurs amis. De même des messages et des Stories pourront être partagés avec les 'Close Friends' d'Instagram.

Le lancement de la nouvelle appli est une mauvaise nouvelle pour Snap, la société mère de Snapchat, qui cible des services de photos et de messages similaires. Le cours de l'action Snap a ce jeudi piqué nettement du nez à Wall Street suite à cette nouvelle.