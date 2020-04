Facebook a lancé Quiet Mode, un outil destiné à aider les utilisateurs à rester temporairement à l'écart des médias sociaux.

Cet outil permet de limiter l'utilisation de l'appli mobile. Lorsque le mode silencieux est activé, les notifications 'push' sont bloquées, et Facebook ne peut en principe pas être ouvert.

A présent que bien plus de personnes se retrouvent à la maison et ne peuvent plus rencontrer physiquement les membres de leur famille et leurs amis, elles se tournent toujours davantage vers les médias sociaux. Cela peut cependant générer des problèmes mentaux comme la dépression et l'angoisse, surtout si ces plates-formes débordent de fausses nouvelles. Facebook propose depuis assez longtemps déjà des solutions de contrôle d'une utilisation abusive du réseau social. Cette nouvelle fonction va toutefois encore plus loin.

Quiet Mode se trouve dans les paramètres, plus précisément dans Your Time on Facebook. C'est là que l'utilisateur peut gérer son temps et indiquer que Quiet Mode sera activé par exemple quelques heures durant, pendant qu'il travaille. Si, durant cette période, la personne tente d'utiliser Facebook, elle reçoit un message expliquant que ce n'est pas possible durant le délai de pause planifié. Il est par exemple possible de choisir d'utiliser l'appli un petit quart d'heure durant.

La fonction sera déployée au niveau mondial, dans un premier temps sur l'iPhone. En mai, elle devrait aussi être disponible en version Android.

