Facebook a indiqué jeudi que certains de ses services étaient "perturbés" en Birmanie, trois jours après le coup d'Etat qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.

"Nous constatons que l'accès à Facebook est actuellement interrompu pour certaines personnes", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'entreprise. "Nous exhortons les autorités à rétablir la connectivité afin que les habitants puissent communiquer avec leurs familles et amis et accéder à des informations importantes".

Facebook est extrêmement populaire en Birmanie, où ce réseau social est le principal moyen de communication. Il est aussi fréquemment utilisé par les ministères pour la publication de communiqués. NetBlocks, une organisation non gouvernementale qui surveille les coupures d'internet dans le monde, a déclaré que des fournisseurs en Birmanie bloquaient ou restreignaient l'accès à Facebook, Instagram et WhatsApp, les deux derniers appartenant à Facebook.

Selon l'ONG, c'est le fournisseur d'accès internet MPT, propriété de l'Etat, qui a pris les mesures de blocage les plus étendues.

"Nous constatons que l'accès à Facebook est actuellement interrompu pour certaines personnes", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'entreprise. "Nous exhortons les autorités à rétablir la connectivité afin que les habitants puissent communiquer avec leurs familles et amis et accéder à des informations importantes".Facebook est extrêmement populaire en Birmanie, où ce réseau social est le principal moyen de communication. Il est aussi fréquemment utilisé par les ministères pour la publication de communiqués. NetBlocks, une organisation non gouvernementale qui surveille les coupures d'internet dans le monde, a déclaré que des fournisseurs en Birmanie bloquaient ou restreignaient l'accès à Facebook, Instagram et WhatsApp, les deux derniers appartenant à Facebook.Selon l'ONG, c'est le fournisseur d'accès internet MPT, propriété de l'Etat, qui a pris les mesures de blocage les plus étendues.