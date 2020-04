Facebook lance une nouvelle appli de messagerie pour couples. Il s'agit en fait plutôt d'une première phase expérimentale. Son déploiement se fera provisoirement de manière limitée.

'Tuned': telle est l'appellation de la nouvelle appli de messagerie de Facebook, conçue spécifiquement pour les couples. Du moins si ces couples possèdent chacun un smartphone ou une tablette d'Apple et habitent aux Etats-Unis ou au Canada, car l'appli n'est provisoirement disponible que dans les Apple App Stores américain et canadien.

"Montrez l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre de manière créative, partagez vos sentiments, échangez de la musique Spotify et créez un scrapbook numérique de vos moments privilégiés", comme l'indique le descriptif de la nouvelle appli. A première vue, l'appli ne semble guère offrir de véritables innovations: quiconque souhaite partager des photos, un bref enregistrement sonore ou un gif amusant avec son chéri ou sa chérie, peut en effet y arriver actuellement déjà avec des applis très utilisées telles Messenger et WhatsApp. Pour rappel, toutes deux appartiennent à Facebook. Ce qui est étonnant, c'est que pour la nouvelle appli Tuned, aucun compte Facebook n'est exigé.

La nouvelle appli Tuned a été développée par l'équipe New Product Experimentation (NPE) de Facebook, selon The Information, qui a été le premier à découvrir son existence. L'équipe NPE entend manifestement surtout vérifier quellesfonctions les couples vont réellement utiliser, quel type de contenu sera principalement partagé et de quelle manière. Il ne nous étonnerait pas que cette connaissance génère finalement une nouvelle fonctionnalité dans Facebook ou Messenger. L'équipe NPE avait précédemment déjà lancé Hobbi - une sorte de concurrent de Pinterest - et Whale - une appli pour créer soi-même des memes. Facebook introduit par ailleurs aujourd'hui aussi une nouveauté: une option Tournament sur la plate-forme Facebook Gaming. C'est là plus qu'une expérimentation.

