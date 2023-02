Meta Platforms, la société-mère de Facebook et d'Instagram, va lancer les abonnements payants permettant aux utilisateurs de vérifier leurs comptes. Voilà ce qu'a annoncé le directeur de Meta, Mark Zuckerberg, ce dimanche. Meta suit ainsi l'exemple de la plate-forme de médias Twitter, qui avait précédemment déjà introduit les badges de contrôle payants pour les comptes.

Meta proposera ses abonnements à partir de 11,99 dollars (11,18 euros) par mois. Quiconque s'abonnera via iOS, le système d'exploitation d'Apple, paiera 13,99 dollars. Avec Meta Verified, le service administrant les abonnements, Meta ciblera surtout les influenceurs et autres 'créateurs de contenu'. Le service sera testé à partir de la semaine prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les médias sociaux sont en grande patrie dépendants des publicités pour leurs revenus. Voilà pourquoi ils lancent toujours plus souvent des formules d'abonnement pour diversifier leurs rentrées financières. C'est ainsi que Snap a déjà lancé l'abonnement Snapchat Plus et que Twitter a introduit les badges de vérification payants. Reste à savoir maintenant si beaucoup d'utilisateurs sont prêts à payer pour des services qui étaient précédemment gratuits.

