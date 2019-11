Facebook entend établir une meilleure distinction entre son réseau social et l'entreprise sous-jacente. Voilà pourquoi l'entreprise change son appellation pour adopter... exactement le même nom, mais en lettres capitales.

Dans un communiqué posté sur son blog, le responsable du marketing, Antonio Lucio, explique que Facebook comprend aujourd'hui une série de produits allant de Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus, Workplace, Portal jusqu'à bientôt le portefeuille pour espèces virtuelles Calibra. Il est par conséquent nécessaire de distinguer davantage l'appli Facebook de l'entreprise Facebook.

"Facebook a débuté sous la forme d'un appli spécifique. Aujourd'hui, 15 années plus tard, nous proposons une série de produits destinés à aider les gens à se connecter à leurs amis et membres de leur famille, à trouver des communautés et à faire croître leur entreprise", écrit Lucio. Ce n'est cependant pas tout à fait correct dans la mesure où Facebook a commencé comme un site web, avant de lancer un site mobile en 2007, puis d'introduire une appli mobile en 2010.

© FACEBOOK

La distinction entre l'entreprise Facebook et le réseau social bleu Facebook se fera en utilisant une autre police de caractères et des lettres capitales. L'entreprise englobant Facebook, Whatsapp, Instagram et les autres applis s'appellera désormais FACEBOOK. Facebook elle-même restera Facebook.

Les applis de FACEBOOK porteront dans les prochaines semaines explicitement la mention 'from FACEBOOK'. Tel est du reste déjà le cas aujourd'hui pour Instagram notamment. La démarche est comparable à celle adoptée par Google, qui s'était en tant qu'entreprise rebaptisée il y a quelques années en Alphabet, dont Google est devenue une composante.